طلاب كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ يؤدون برنامج التدريب الصيفي بهولندا

التقى عميد كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ الدكتور يحيى زكريا عيد، بطلاب السنة الثالثة الذين تأهلوا للمشاركة في برنامج التدريب الصيفي في الشركات والمصانع الهولندية، وذلك في إطار التعاون الأكاديمي بين جامعة كفرالشيخ وجامعة إيريز الهولندية.

جاء ذلك بحضور الدكتور فاروق العايدي، منسق الاتفاقية مع الجانب الهولندي، و الدكتور رشدي العدوي، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور علي الشريف المشرف على تدريب الطلاب.

و يتم تنفيذ البرنامج برعاية جامعة ماسترخت الهولندية، ويتيح لكل طالب فرصة قضاء ثلاثة أشهر في إحدى الشركات الهولندية لاكتساب المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل وتنمية مهارات ريادة الأعمال على المستوى الدولي. كما يقدم البرنامج دعماً فنياً للطلاب بعد التخرج.

يأتي هذا التدريب ضمن استراتيجيات جامعة كفرالشيخ ووزارة التعليم العالي المصرية ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى نقل المهارات عبر التدريب العملي لتمكين الخريجين من المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

أكد الدكتور يحيى زكريا عيد أهمية هذه البرامج التدريبية في توفير فرص عمل متميزة لخريجي كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ، وتنمية مهارات ريادة الأعمال والعمل الحر. كما شجع الطلاب على الالتزام بتعليمات الشركات الهولندية لتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية في الخارج ليكونوا نموذجاً يُحتذى به.

و أوضح عميد كلية الزراعة أن هذا البرنامج التدريبي مجاني تماماً، ولا يتحمل الطلاب أي تكاليف، بشرط اجتيازهم المتطلبات الأساسية للتدريب، والتي أهمها الالمام باللغة الإنجليزية واجتياز المقابلة الشخصية والتفوق الدراسى. يمكن لطلاب السنة الثالثة في برامج البساتين بفروعها الثلاثة "الفاكهة، الزينة، الخضر"، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والهندسة الوراثية التقدم للمشاركة في هذا البرنامج في العام القادم، مع إعطاء أولوية لطلاب برنامج الزراعات المحمية المميز.