عاجل.. حريق بعدد من المحلات بكلابشة في مركز نصر النوبة ابأسوان

شهدت مدينة كلابشه بمركز نصر النوبه شمال محافظة اسوان، نشوب حريق ادي الي تفحم عدد ٢ محل مما أدى الي خسارة ماديه ولا توجد خسائر بالأرواح.



تلقي مأمور مركز نصر النوبه اخطارا يفيد بنشوب حريق بعدد من المحالات بجوار محطه كلابشه.

وسيطرة قوات الحماية المدنية علي الحريق قبل الوصول الي المحالات المجاورة، فقد أدى الحريق الي تفحم كامل لعدد اثنين من الاكشاك مما أسفر علي خسارة ماديه ولا توجد خسائر بالارواح.



وقد تحرر محضر بالواقعة لمعرفة سبب نشوب الحريق وجاري التحقيقات في موقع الحريق