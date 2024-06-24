الفيوم تنتظر وصول جثمان موظف الزراعة القى بنفسه من الطابق الـ15 لدفنة بمقابر الأسرة

ينتظر أهالى قرية طبهار فى مركز ابشواى بالفيوم، وصول جثمان خالد احمد عوض، الذى يعمل سائق بوزارة الزراعة، من مشرحة زينهم بالقاهرة لدفنة فى مقابر الاسرة والذى القى بنفسة مساء أمس من الطابق الـ 15 فى أحد مقار وزارة الزراعة بالجيزة .

وقد سادت حالة من الحزن الشديد على أهالى القرية التابعة لمركز ابشواى، عقب سماعهم نبأ وفاة الشاب خالد احمد عوض ـ 47 سنة والذى يعمل سائقا بوزارة الزراعة، والذى القى بنفسة من أعلى الطابق الـ 15 ، حيث تعالت الدعوات والرحمات له وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك بنعى الشاب الخلوق والخدوم والذى لم يكن يتأخر ابدا عن اى شخص من أهالى القرية .

وينتظر أهالى القرية وصول الجثمان أمام مسجد عبدالله مؤمن لإقامة صلاة الجنازة عليه ودفنه فى مقابر الأسرة .

حادث اخر

ومن جهه اخرى وفى حادث سابق

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي فى نطاق محافظة الفيوم الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم ، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

والمصابين هم محمد .ك 35عاما مصاب بكسر في القدم اليمني ، خالد .ط 19 سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، حاتم .ط 21 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، معتز .ط 22 سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، عاشور .ر 50عاما مصاب بتجمع دموي بالوجه وسحجات متفرقه بالجسم ، نوره . ر 21 سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وكسر باليد اليسري ، حنان .خ 20سنه مصابع بكسر بالقدم اليسرى، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلهم جميعا لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.



