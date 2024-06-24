انجاز جديد للصناعة الوطنية يتحقق بمصنع سيماف.. تصنيع ١٠ قطارات مترو انفاق

بإجمالي ٨٠ عربة مترو

شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، احتفالية انجاز وتصنيع (10) قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي (80) عربة مترو من إنتاج مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة ، بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية ،بحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" ،مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس" أحمد شاكر" رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، وكبار مسئولي كل من الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتم الكورية .

يأتي هذا الحدث في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لأهمية إنشاء قاعدة صناعية تكنولوجية متطورة ,وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " عن تقديره واعتزازه بالتعاون الجاد والمستمر مع شركة هيونداي روتم الكورية ، مشيدا بخبراتها الفنية المتميزة في مجال صناعة عربات مترو الأنفاق، مشيرا أننا نحتفل اليوم بإنجاز وتصنيع عدد (10) قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي (80) عربة مترو بمصنع سيماف بأيدي مهندسين وفنيين وعمال مصريين .

وذكر أنه في اطار تحقيق مطالب الهيئة القومية للنفاق أحد أهم أذرع وزارة النقل، تم الانتهاء من التصنيع طبقا للمخطط الزمني، وذلك بالاستفادة من أحدث الماكينات والمعدات الموجودة بمصنع سيماف بعد التطوير.

وأوضح أن القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع كانت حافزا قويا للتعاون المشترك مع شركة هيواندي روتم الكورية في تصنيع عربات مترو الأنفاق منذ الخط الأول لمترو الأنفاق وحتي الخط الثالث للمترو .

وفيما يتعلق بهذه المرحلة من التعاون أشار أن مصنع سيماف نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع لعربات مترو الأنفاق، وفقاً لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلي أهمية توطين ونقل التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي لمجالات صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية ، لما له من انعكاس ايجابي على الاقتصاد المصري وتقليل الواردات، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع شركة هيواندي روتم، لتعظيم الاستفادة من الخبرات الكورية في تصنيع قطارات مترو الأنفاق، طبقاً لمتطلبات وزارة النقل، وبالمظهر الحضاري الذي يتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة .

من جانبه، أعرب "جن هي شانج "المدير الإقليمي لشركة هيواندي روتم الكورية عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لافتا إلي تميزها بإنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة، فضلا عن خدمة ما بعد البيع.

وأضاف أننا نتطلع لاستمرار التعاون المشترك في مجالات تصنيعية متطورة بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتقدمة والكفاءات البشرية الماهرة بمصنع سيماف، مشيراً إلى أن شركة هيواندي روتم الكورية لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تتوافر في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع ، ووفقاً لمعايير الجودة العالمية.