طالبات الأنوار بإندونيسيا يحتفلن بزيارة مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

احتفت طالبات معاهد ومدارس مؤسسة الأنوار الهشامية بإندونيسيا بزيارة أ.د نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، حيث حرصن على التقاط الصور التذكارية معها، والتعرف منها على الأنشطة التي تقدم للوافدات.

أكدت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، على أهمية الجد والاجتهاد في طلب العلم، فبه ترتقي الأمم والشعوب، وتنهض المجتمعات، مشيرة الى أن العلماء هم حملة مشاعل الهداية والنور لأمتنا، وهم طريقنا نحو الصلاح والفلاح، ناصحة الطلاب بضرورة الحرص على دراسة المنهج الأزهري الوسطي المعتدل البعيد عن التطرف والتعصب.

الدراسة في الأزهر الشريف شرف كبير وفرصة عظيمة



أضافت مستشار شيخ الأزهر أن الدراسة في الأزهر الشريف شرف كبير وفرصة عظيمة لكل من يرغب في دراسة العلوم الشرعية والعربية وغيرها، كما أن الأزهر يقدر الطالبات المتفوقات ويتيح لهن المشاركة في الأنشطة الطلابية ويمنحهن الجوائز والمكافآت التشجيعية لمواصلة التميز العلمي.

يذكر ان أ.د نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر بحثت مع رئاسة المؤسسة سبل التعاون العلمي، وإجراءات افتتاح مركز لتعليم اللغة العربية حيث تشرف مؤسسة الأنوار الهشامية على عدة معاهد منها: المعهد التوجيه الإسلامي الثاني أندلسيا، والمدرسة المتوسطة الأولى أندلسيا، والمدرسة المتوسطة الثانية أندلسيا، والمدرسة الثانوية أندلسيا، والمدرسة العالية أندلسيا، والمدرسة الدينية التكميلية الوسطى أندلسيا، والمدرسة الدينية التكميلية العليا أندلسيا، والمعهد العالي أندلسيا، والمدرسة الدينية الرسمية الوسطى أندلسيا، والمدرسة الدينية الرسمية العليا أندلسيا.

تلبية لدعوة عدد من المؤسسات الإندونيسية.

تأتي زيارة أ.د نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر ضمن جولة موسَّعة تتضمن التعريف ببرنامج الأزهر الدولي لنشر اللغة العربية وإلقاء محاضرات تخصصية في العديد من المؤسسات التعليمية

على الجانب الآخر افتتح فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، امس الأحد، ركن مجلة نور للطفل، بمكتبة الأزهر بالقرنة بمحافظة الأقصر، بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي تم تجهيزها بكافة إصدارات المجلة ومسلسلاتها الكارتونية.

أكد شيخ الأزهر أهمية دور مجلة نور في نشر المعرفة وغرس القيم النبيلة لدى النشء، وضرورة التيقظ لخطورة الإصدارات المترجمة الصادرة من الخارج والتي تستهدف بث أفكار دخيلة على ثقافتنا الشرقية، والتأثير سلبا على عقول وسلوك النشء العربي والمسلم.



كما وجه فضيلة شيخ الأزهر بتخصيص ركن خاص لمجلة نور داخل مكتبات الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، لتشجيع الأطفال على القراءة، وتوفير كتب ومطبوعات سهلة ومناسبة لمختلف المراحل العمرية، واحتواء الأطفال والنشء والحفاظ عليهم من مخاطر العالم الرقمي، وتنظيم الفعاليات وورش العمل التي تستهدف رفع وعي أولياء الأمور بكيفية تعامل أطفالهم مع العالم الرقمي.