حزب الله: تهديدات إسرائيل "أعطت نتائج عكسية"

اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني نبيل قاووق، أن كثرة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة "عنوان عجز وضعف وليست عنوان قوة"، مشيرا إلى أن "التهديد والتهويل لا يغيران من واقع هزيمة العدو".

وفي تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، شدد قاووق على أن "تهديدات إسرائيل أعطت نتائج عكسية، لأنها زادت من رعب المستوطنين في الشمال وغيره، ولم تطمئنهم بل أغرقتهم في بحر الخوف".

ولفت القيادي في حزب الله إلى أن "قادة العدو يهددون وهم يرتعدون والأرض تشتعل تحت أقدامهم"، مؤكدا أن "لبنان قوي ولا يستجدي أمنه من أحد، وما يحمي لبنان هو قوة ومعادلات ومفاجآت المقاومة".

كما أشار إلى أن "جبهات المساندة من لبنان والعراق واليمن، كرست معادلات جديدة غيرت وجه المنطقة".

وقال: "إذا كان العدو يستخف ويتجاهل كل القرارات الدولية، فلا يمكنه أن يستخف أو يتجاهل مسيّرات وصواريخ وقدرات ومفاجآت المقاومة وجبهاتها في المنطقة".

الحرب الوشيكة

تتزايد التحذيرات من تطور التصعيد بين حزب الله المدعوم من إيران والجيش الإسرائيلي، إلى حرب شاملة.

الأحد حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان، ربما تدفع إلى رد إيراني دفاعا عن حزب الله، ما من شأنه أن يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إن الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان.

أدى التصعيد بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية، إلى مقتل أكثر من 400 شخص في لبنان، من بينهم 70 مدنيا، ومقتل 16 جنديا و10 مدنيين في الجانب الإسرائيلي.