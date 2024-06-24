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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الدقهلية تناقش الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالدكتور عمرو مصطفي مدير عام التأمين الصحي الجديد، والدكتورة رشا مصلح نائب مدير التأمين الصحي بحضور عضو مجلس النواب، عن الدائرة وذلك في اول يوم استلام عمل بالمحافظة.

وقد استعرض مختار،  خلال اللقاء برنامج عمل الخدمات الطبية المقدمة للمرضي من خلال قطاع التأمين الصحي علي مستوي المحافظة.

واوضح محافظ الدقهلية، أن هدفنا جميعا هو الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التنسيق التام بين قطاعي الشئون الصحية والتأمين الصحي لتظل الدقهلية عاصمة مصر الطبية.

واشار محافظ الدقهلية، إلي  ضرورة مراجعة كافة الاحتياجات اللازمة للتنسيق مع وزارة الصحة للعمل علي تلبيتها وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،  انني أثق في الكوادر الطبية العاملة وهيئات التمريض بالمستشفيات واشكرهم على جهودهم المتميزة.. 

ومن جانبه قال مدير عام التأمين الصحي انه سيتم وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز تقديم الخدمات العلاجية للمرضي والمترددين في اطار منظومة التأمين الصحي.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين والارتقاء بالمنظومة الطبية وتوفير الرعاية والعناية اللازمة لهم وتنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.
 

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