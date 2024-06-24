30 يونيو وبناء الدولة الحديثة في نقاشات ثقافة الإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى ثورة 30 يونيو، المعد برعاية وزارة الثقافة.

وشهدت مكتبة علي الراعي بالرياح لقاء بعنوان "30 يونيو.. ثورة شعب" ناقشت خلاله حنان برعي أخصائي المكتبة، أسباب الثورة ونتائجها وأبرز الخطوات التي اتخذتها البلاد لبناء الدولة الحديثة.

كما عقد بيت ثقافة الشيخ زايد لقاء مماثلا، أعقبه محاضرة بعنوان "عيد الجلاء حكاية مصرية" تناولت خلاله سارة حسن مدير الموقع، كفاح الشعب المصري ضد الاستعمار حتى رحيل آخر جندي إنجليزي عن أرض مصر.

وأقامت مكتبة القصاصين ورشة بعنوان "بحبك يا بلدي" لأطفال حضانة دار المصطفى، تضمنت تصميم لوحات فنية تعبر عن جمال الطبيعة تدريب راندا عبد الفتاح.

من ناحية أخرى وضمن للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أعدت مكتبة السبع آبار لقاء بعنوان "عمالقة الفن.. السندريلا سعاد حسني" بمناسبة ذكرى وفاتها، تحدث خلالها علي السيد أخصائي المكتبة العامة، عن نشأتها وأهم أعمالها الفنية ومنها "حسن ونعيمة، صغيرة على الحب، غروب وشروق، شفيقة ومتولي، الكرنك، غريب في بيتي، الراعي والنساء"، ومسلسل "هو وهي"، وكذلك أهم التكريمات والجوائز التي حصلت عليها.

وجاءت الفعاليات ضمن برنامج مكثف للهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار الأيام الماضية احتفالا بعيد الأضحى، طرحت خلاله 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تنوعت بين الحفلات الفنية المجانية بمسرحي السامر والقناطر وعروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية وأنشطة الأطفال والمسرحيات المجانية بجميع المحافظات وأنشطة البرنامج الثقافي بالإسكان المطور بديل العشوائيات وأخرى بدور رعاية الأطفال والمسنين والحدائق وأماكن التجمعات، ولاقت الفعاليات تفاعلا وإقبالا جماهيريا غفيرا من الجمهور.

سينما الشعب

ويعرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب في قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، بيت ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

كما يعرض فيلم "أهل الكهف" في مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا، وتستقبل سينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش، فيلم "اللعب مع العيال"، وتشهد كل من سينما قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ببا ببني سويف، فيلم "عصابة الماكس".