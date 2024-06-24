طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان التوحيد: سهل ومباشر

ادي اليوم الإثنين طلاب الشعبة العلمية امتحان التوحيد ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، طبقًا لترتيب المواد في جدول الامتحانات. واستمر الطلاب في أداء امتحان التوحيد للثانوية الأزهرية 2024 لمدة ساعتان

تباينت آراء طلاب الثانوية الأزهرية، بشأن امتحان مادة التوحيد اكد غالبية الطلاب على سهولة الامتحان بينما اكد آخرين أن الامتحان لم يكن سهلًا، وهناك بعض الأسئلة صعبة، ولكنه لم يكن صعبًا مقارنة بامتحان الفقه.

أجازة عيد الأضحى

يذكر انه انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية امس الاول السبت بعد توقفها لإجازة عيد الأضحى المبارك بمادة الفيزياء للقسم العلمي وشهادات البعوث الإسلامية، وسط انضباط تام واستقرار.

حرص فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على التواصل مع متابعي قطاع معاهد الأزهرية في اللجان المختلفة المنتشرة في كل أنحاء محافظات مصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على انضباط اللجان وتيسير أعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات والوقوف على طلبات الطلاب وشكواهم إن وجد. واستكمالا للمتابعة المستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية،



كما تفقد أ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور محمد القزاز، أمين عام المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة دعاء صبري، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد، سير لجان السنبلاوين بنين وفتيات بمنطقة الدقهلية الأزهرية، كما تفقد فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق والخدمات، لجنة معهد فتيات جرجا الثانوية بمنطقة سوهاج الأزهرية.

وأعلن الشيخ عصام حسونة، مدير منطقة المنيا الأزهرية عدم تلقي شكاوي، أو رصد مخالفات خلال امتحانات مادة التوحيد لطلاب القسم العلمي، بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024، والتي أجريت داخل 24 لجنة عامة، في تسع مراكز، ضمن امتحانات العام الدراسي 2023-2024.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

وإنطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية السبت 1 يونيو وتنتهى يوم 15 يوليو القادم، وتم اعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو حيث توقفت الإمتحانات خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف أيضا الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.



وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه مع انطلاق الامتحانات لهذا العام، جرى التشديد على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للامتحانات، وتحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكل اللجان.

ولفت قطاع المعاهد إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية ورصد وحل أي مشكلات تطرأ عليها وشدد على توفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام بكافة التعليمات