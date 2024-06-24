أزهر سوهاج يتفقد إختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الإثنين، الموافق 24 من شهر يونيو الجاري، يرافقه الدكتور نور الرمادي، مدير فروع الرواق الأزهري بسوهاج، اليوم الثاني لاختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية.

وأشاد الدكتور أحمد حمادي، بالدور الذي يؤديه الرواق الأزهري تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تعزيز دور الأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية وخدمة التراث الإسلامي، وتلبية احتياجات الدارسين الراغبين في الالتحاق بدورات الرواق الأزهري العلمية المتنوعة، وبشكل مجاني.

وأشار الدكتور نور الرمادي، مدير الرواق الأزهري، إلى أن اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية يخوضها عدد (205) دارسين بمختلف المراحل والمستويات التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، وتستمر حتى 21 يوليو حيث تعقد الاختبارات نهاية كل فصل دراسي.

وفي سياق متصل تفقد فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمعي لجان «معهدي سوهاج للفتيات، وسوهاج للبنين»، يرافقهما الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لرئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي اليوم الإثنين الإمتحان في مادة التوحيد.