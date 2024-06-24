حصتان من العنب يوميًا تحمي من الخرف الشيخوخي

تناول العنب مرتين في اليوم قد يوفر الحماية ضد خرف الشيخوخة، وهذا الاستنتاج توصل إليه خبراء في مجال الأكل الصحي من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

أثبت علماء أمريكيون أن تناول العنب مرتين يوميا لمدة 6 أشهر فقط يحمي الدماغ من العمليات المرضية المرتبطة بتطور مرض الزهايمر، وأظهرت نتائج الدراسة أن اتباع نظام غذائي يحتوي على العنب يحمي من انخفاض النشاط الأيضي، وهو أمر ضروري للعمليات المعرفية والأداء الطبيعي للذاكرة العاملة، وأظهر الأشخاص الذين تناولوا العنب زيادة في التمثيل الغذائي في مناطق أخرى من الدماغ.

درس الباحثون آثار كل من العنب نفسه ومكوناته الفردية على وظائف الم تشير النتائج إلى أن العنب يوفر تأثيرًا وقائيًا ضد خرف الشيخوخة، وتوفر نتائج هذه الدراسة مزيدًا من الدعم للنظرية القائلة بأن العنب مفيد للصحة العصبية والقلب والأوعية الدموية ومع ذلك، هناك حاجة إلى دراسة أكبر لتأكيد النتائج.

وفي التجربة الحالية، اختار العلماء متطوعين أظهروا تراجعا مبكرا في الأداء العقلي. وقد تلقوا جميعًا إما مستخلص العنب، وهو ما يعادل كوبين ونصف من هذا التوت، أو مستخلص وهمي خالٍ من البوليفينول، والذي كان متماثلًا تمامًا في الطعم والمظهر، وبعد 6 أشهر، خضع المتطوعون لتقييم مستقل لأدائهم المعرفي وتم تقييم التغيرات في استقلاب الدماغ باستخدام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني وتبين أن العنب ساعد في الحفاظ على نشاط التمثيل الغذائي الصحي على وجه التحديد في تلك المناطق من الدماغ التي يكون فيها تطور خرف الشيخوخة أكثر وضوحا .

خرف الشيخوخة

يستخدم مصطلح الخرف لوصف مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية. وقد تؤثر أعراض الخَرَف على الحياة اليومية للأشخاص المصابين به، ويُشار إلى أن الإصابة بالخرف لا تحدث بسبب مرض واحد بعينه، بل نتيجة للإصابة بعدة أمراض.

ويكون فقدان الذاكرة من أعراض الخرف عادةً، وهو في الغالب أحد الأعراض المبكرة للإصابة بهذا المرض. ولكن فقدان الذاكرة وحده لا يعني أنك مصاب بالخرف، إذ قد تختلف الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.

ويُعد داء الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرف لدى كبار السن، إلا أنه توجد أسباب أخرى للإصابة بالخرف وهناك بعض أعراض الخرف التي يمكن علاجها، وذلك يعتمد على سبب الإصابة به.