أكاديمية الأزهر تواصل تدريباتها لأعضاء لجان الفتوى بمحافظات جنوب الصعيد

تواصل أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى دوراتها التدريبية لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان.



وتقام هذه الدورات التدريبية بمركز التدريب بمعهد الأقصر وقاعة المؤتمرات بجوار مجمع المحاكم بمدينة الأقصر وذلك لتأهيل باحثي الفتوى وصقل مهاراتهم الدعوية وتزويدهم بالعلوم والمعارف والقضايا المستجدة والمطروحة على الساحة الدعوية والجمع بين الأصالة والمعاصرة والارتقاء بمهاراتهم الفكرية والثقافية ومعرفة قضايا الأحوال الشخصية.



وأشار فضيلة الشيخ عمر أبو خليل مدير عام منطقة وعظ الاقصر للدعوة والاعلام الديني إلى أنه سيحاضر في هذه الدورة نخبة مميزة من أساتذة جامعة الأزهر والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة من (كلية الدراسات الإسلامية بقنا والبنات الأزهرية بطيبة الجديدة وأسوان).