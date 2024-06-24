استياء شديد من قطع الكهرباء دون سابق إنذار

زيادة الاستهلاك وارتفاع درجة الحرارة أهم الأسباب..

سادت حالة من الاستياء جميع المواطنين بعد أن لجأت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده الي زيادة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء الي 3ساعات بدلاً من ساعتين يومى الاحد وإلا ثنين الماضيين دون أى سابق إنذار او نشر علي وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي .

حيث فؤجى المواطنين قطع الكهرباء في مناطق 3ساعات متصله في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة دون سابق إنذار وفى مناطق أخرى 4ساعات متصله .

واكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أن

وزارتا الكهرباء والبترول لجأ ت إلى زيادة ساعات تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء الي 3ساعات بدلاً من ساعتين يومى الاحد والاثنين الماضيين لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة،

واضاف حمزة أن وزارة الكهرباء أعطت تعليماتها لجميع شركاتها لزيادة فترة تخفيف الأحمال ، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية .

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أن وزارة الكهرباء لجأت الي فصل التيار الكهربائى عن معظم المناطق لأربع ساعات منفصلةوالتطبيق من الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساءا.

بمعنى أن اللى بيفصل ساعتين هيفصل ٣ ساعات متواصلة وساعة أخرى منفصلة بالليل

واضاف توجد ٤ مجموعات مقسمة على مراحل مختلفة لثلاث ساعات متواصلة وساعة أخيرة وهذا ينطبق على الثلاث الأولى .

اما المجموعة الأخيرة فيتم التخفيف ساعتين متواصلة وساعة منفصلة فقط.