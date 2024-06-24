الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 250 فرش حشيش بحوزة شخصين لحظة مرورهماعلى كمين بنجع حمادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط  شخصان وبحوزتهما شحنة كبيرة من مخدر الحشيش تقدر ب ٢٥٠ فرش حشيش، وذلك أثناء محاولتهم المرور من أحد الاكمنة بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.  

 وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا،  إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بنجاح قوة أمنية بقيادة الرائد محمد إمبابي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، من ضبط، أ . ب، و م . أ، مقيمان بمحافظة سوهاج، أثناء استقلالهما سيارة ومرورهما بالقرب من كمين الشعانية بدائرة مركز نجع حمادي، وبحوزتهما قرابة 225 فرش من الحشيش المخدر تزن ربع طن .   

وبالفحص تم ضبط المتهمين وبحوزتهما  شحنة المخدرات، والتى كانوا فى طريقهم لتوزيعها على المراكز والمحافظات المجاورة.   

كما تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مواد متعلقة

أزهر سوهاج يتفقد إختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

بوتين: موسكو تتوقع مواصلة العمل المشترك مع فيتنام

ثورة 30 يونيو.. 11 عامًا على تمكين ذوي الهمم في الجمهورية الجديدة

الأمن يضبط المتهمين بسرقة خزينة مطعم بالبحر الأحمر ومدرسة بالمنصورة
الجريدة الورقية