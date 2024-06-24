ضبط 250 فرش حشيش بحوزة شخصين لحظة مرورهماعلى كمين بنجع حمادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط شخصان وبحوزتهما شحنة كبيرة من مخدر الحشيش تقدر ب ٢٥٠ فرش حشيش، وذلك أثناء محاولتهم المرور من أحد الاكمنة بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بنجاح قوة أمنية بقيادة الرائد محمد إمبابي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، من ضبط، أ . ب، و م . أ، مقيمان بمحافظة سوهاج، أثناء استقلالهما سيارة ومرورهما بالقرب من كمين الشعانية بدائرة مركز نجع حمادي، وبحوزتهما قرابة 225 فرش من الحشيش المخدر تزن ربع طن .

وبالفحص تم ضبط المتهمين وبحوزتهما شحنة المخدرات، والتى كانوا فى طريقهم لتوزيعها على المراكز والمحافظات المجاورة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.