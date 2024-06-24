وزير النقل يتفقد أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين بالهيئة القومية للأنفاق

زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان في استقباله الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتفقد وزير النقل ورئيس الجهاز، أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين جدد بالهيئة القومية للانفاق، وذلك في المسابقة التي سبق وأعلن عنها الجهاز لعدد 101 وظيفة لتلبية حاجة الهيئة لتعيين 96 مهندسا بتخصصات، (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك)، بالإضافة إلى ٥ في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

وخلال جولته بالمركز، إلتقى وزير النقل مع عدد من المتقدمين بعد ادائهم الإختبارات حيث نقل الوزير تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى كافة المتقدمين وتمنياته بأن يستكمل المتقدمون الذين سيتم اختيارهم النقلة النوعية الضخمة في هذا المجال مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية أيضا أن يتم اختيارهم وفق أفضل معايير الاختيار وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري واختيار أجيال جديدة من المهندسين الشباب حديثي التخرج للعمل في مجال مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة لمواكبة الانطلاقة الحضارية العملاقة التي تشهدها مصر في هذا المجال ليس فقط داخل إقليم القاهرة الكبرى، ولكن في عدد كبير من محافظات الجمهورية بالوجهين القبلي والبحري وبما يمكن من تنفيذ تلك المشروعات العملاقة طبقاً للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع وبما يكفل الحصول على أعلى معايير الجودة والأمان والمطابقة للمواصفات العالمية في هذا المجال المتخصص والفريد.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال جولته على حرصه على التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستفادة من منظومة المسابقات الإلكترونية التي تعلي من مبادي العدالة والنزاهة والشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، .مشيرا الى أنه بعد اختيار عدد 96 مهندس من تخصصات مختلفة وعدد 5 اخصائي شئون مالية بإجمالي 101 ستم اختبارهم بالاكاديمية العسكرية المصرية ( طبي- رياضي- نفسي – كشف هيئة ) يعقبها التحاقهم بدورة تدريبية لمدة 6 شهور بالاكاديمية قبل التحاقهم للعمل بالهيئة القومية للانفاق وأضح الوزير أنه إلى جانب تخريج هذه الأجيال الجديدة، فإنه يتم الارتقاء بالعنصر البشري الحالي وَفق خطة شاملة تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور؛ منها خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالعنصر البشري بكافة قطاعات الوزارة ومنها قطاع مترو الانفاق والجر الكهربائي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، وحرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف .

وبشأن محاور الامتحانات التي تجرى بالمركز، كشف الدكتور صالح الشيخ، أن المتقدم يخضع لامتحانات تتكون من عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.