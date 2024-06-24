طلاب طب الأقصر يواصلون أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني

واصل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولاته اليومية؛ للاطمئنان على حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فتفقد اليوم الإثنين، امتحانات كلية الطب، ورافقه الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بانتظام العملية الامتحانية بالكلية، والتزام القائمين على أعمال الامتحانات بما اتخذته الجامعة من إجراءات بشأن التيسير على الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب؛ الذي يساعدهم على آداء الامتحانات في يسر وسهولة، مؤكدًا عدم وجود أية عقبات منذ بدء الامتحانات بالكليات.



كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة وجود أساتذة المواد الدراسية المختصين، داخل اللجان، خلال امتحانات المواد المختلفة؛ للإجابة على استفسارات الطلاب.