عاجل
الزمالك يستعد لإصدار بيان بشأن قمة الأهلي
الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يطمئن على مدى رضاء الأهالي عن مشروع المواقف الحضارية

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدى تجاوب المواطنين مع مشروعات المواقف الحضارية بناهيا وأرض اللواء، فى إطار حرصه للتعرف على مدى رضاء المواطنين عن المشروعات المنفذة وزيادة وعيهم بأهمية الحفاظ عليها.

أجرى المحافظ عدد من اللقاءات الودية مع مجموعات من المواطنين خلال الجولة إطمأن خلالها على مدى إلتزام السائقين وأصحاب السيارات الخاصة بالمخططات المرورية والحارات المرورية المخصصة لدخول وخروج السيارات وأماكن الإنتظار المخصصة لهم ومدى ملاءمتها لتحركاتهم من وإلى تلك المناطق ومحيطها.

كما حث راشد السائقين والركاب من المترددين على المواقف بأهمية دورهم بالتعاون مع شركات الصيانة والجهات المعنية بالحفاظ على تلك الأعمال لما حققته من نقلة حضارية غير مسبوقة ورفع لمستوى الخدمات المقدمة لهم وذلك لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من تلك المشروعات.

كما حرص المحافظ على الإستماع لمقترحات المواطنين من السائقين والركاب والأهالى ووجه بسرعة بحثها لبيان إمكانية تطبيقها.

مواد متعلقة

بالصور.. تفاصيل حريق كلية الطب بجامعة أسيوط

ميتا تقدم مساعد الذكاء الاصطناعي إلى واتساب وإنستجرام وفيسبوك وماسنجر

مصر تسجل ارتفاع في حجم الاستثمارات المتبادلة

رسمياً.. حسن مصطفى مديراً فنياً لفريق الشرقية

الجريدة الورقية