شعبة المحاجر والرخام: استثمارات برازيلية بـ3.4 مليار دولار

على خلفية انطلاق أعمال البعثة التجارية البرازيلية متعددة القطاعات

قال محمد عارف رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، إن الجمعية تسعى لجذب استثمارات برازيلية في القطاع وتبحث عمليات تصدير للجانب البرازيلي.

أشار عارف إلى انطلاق أعمال البعثة التجارية البرازيلية متعددة القطاعات، تحت رعاية وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية (MDIC) و المجلس البرازيلى للشركات التجارية للإستيراد و التصدير (CECIEx) وأبيكس (Apex) برازيل ومشروع الموردين البرازيليين وغرفة التجارة في ساو باولو والغرفة العربية التجارية البرازيلية، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين إلى جانب تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ومجتمعات الأعمال البرازيلية.

استعرض رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل، حيث أكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18 %، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

ونوه محمد عارف، بأن قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر سجلت 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9%.

جدير بالذكر أن البعثة التجارية البرازيلية تتضمن على مدار ٣ايام عقد لقاءات عمل ثنائية B2B بين الشركات البرازيلية والشركات المصرية بالإضافة إلى كبار المستوردين من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وتشمل تخصصات البعثة البرازيلية كلا من قطاع البناء والتشييد،والأثاث والديكور الداخلي ،والأدوات المنزلية والتشطيب ،والأغذية والمشروبات والسلع الإستهلاكية والمنتجات الزراعية، وقطع غيار السيارات ،والملابس والأحذية،ومستحضرات التجميل والعناية ،والعدد والالات ،والبن والشاى، والدواجن والأعلاف، والحلويات ،والاسماك بأنواعة الطازجة ، والمجمدة ،والمدخنة.