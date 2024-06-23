الكرملين: بوتين على اتصال مع الحكومة والقيادات العسكرية بعد الهجوم على سيفاستوبول

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين على اتصال مستمر مع الحكومة والقيادات العسكرية، على خلفية محاولة القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على مدينة سيفاستوبول.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف قوله "إن الرئيس بوتين على اتصال مستمر بقيادة الكتلة الاجتماعية والرعاية الصحية ، والأهم الآن هو تقديم كل المساعدة اللازمة للمصابين، كما أن الرئيس على اتصال مستمر مع القيادات العسكرية".

وأسفر الهجوم الذي نفذته قوات كييف اليوم الأحد، على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، باستخدام صواريخ (أتاكمز) الأمريكية المزودة بذخيرة عنقودية عن قتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال ، واصابة أكثر من 120 آخرين.

إعلان الحداد في سيفاستوبول غدًا بعد الهجوم الأوكراني

أعلنت سلطات سيفاستوبول الحداد غدًا في المدينة بعد الهجوم الأوكراني.

وفي سياق متصل، أكد مستشار الأمن الوطني في المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية “جانغ هو-جين”، اليوم الأحد، أن تزويد بلاده لأوكرانيا بالأسلحة يتوقف على تصرفات روسيا، موضحًا أنه إذا زودت روسيا كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة متقدمة، فلن يكون هناك أي قيود أمام كوريا الجنوبية في تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مستشار الأمن الوطني قوله "إذا كان الجانب الروسي يريد استعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية بعد حربها في أوكرانيا ودفعها إلى الأمام، فيتعين عليه أن يفكر بعناية" ، مشددا على أنه لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين لا يتعين على كوريا الجنوبية فحسب بذل الجهود بل على روسيا أيضا.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت في الأسبوع الماضي أنها ستراجع إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد أن وقع رئيس كوريا الشمالية "كيم جونغ-أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على اتفاق يتعهدان فيه بالدفاع المشترك في حالة نشوب حرب بعد محادثات القمة بينهما في يوم الأربعاء في بيونج يانج.