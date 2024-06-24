حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لإزالة تعديات البناء المخالف

قام حي المنتزه ثان بحملة مُكبرة تمكنت من فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي بأحد العقارات بشارع الرحاب منطقة المعمورة والتحفظ على خلاطة فضلًا عن فك شدة خشبية لسملات على مساحة 100 متر بعزبة المنشية البحرية.

وشن حي شرق بالإسكندرية حملات مُكبرة تمكنت من إيقاف وإزالة 62 حالة بناء مخالف بدون ترخيص تنوعت بين إزالة أدوار مخالفة بالعقارات وفك وإزالة جمالونات وشدات خشبية وأسوار وحوائط وأعمدة ، بالإضافة إلى إيقاف أعمال إنشاء مخازن بدون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ حى المنتزه أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية شملت 3 حالات تعدٍ بحوض الجزيري بإجمالي مساحة 255م٢ عبارة عن أسوار وتشوينات تم إزالتها حتي سطح الأرض.

وواصل حي العامرية ثان حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف استهدفت منطقة الكينج مريوط قبلي وأسفرت عن إزالة مبنى على مساحة 400م وكذا إزالة أعمال بناء عبارة عن حوائط بالدور الثاني علوي بشارع عمر المختار منطقة الكينج.

وكثف حي العامرية أول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف والتي أسفرت عن إيقاف عدد 2 حالة بناء مخالف بقرية العلا الغربية بالنهضة والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت فضلًا عن إزالة بناء مخالف بقرية البيضا بالنهضة عبارة عن حوائط وأعمدة والتحفظ على كمية من الأخشاب.

بينما قام حي وسط حملة مُكبرة تمكنت من إزالة حوائط وقواطيع من الطوب أعلي سطح العقار الكائن ٣٤ شارع ابن تومارت واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.