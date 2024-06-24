مصطفى قمر ووائل جسار يلتقيان معًا بحفل غنائي كبير في لبنان

يستعد النجم مصطفى قمر، لاحياء حفلا غنائيا كبيرا في لبنان ضمن حفلات الصيف، وذلك خلال الأيام المقبلة، إذ تم الاستقرار على مكان ضخم لاحتضان الحفل يسع عددا كبيرا من الجمهور.

ويشارك "قمر" في هذا الحفل الذي يتم التحضير له بمقاييس عالمية ومبهرة تنظيما وحضورا، النجم اللبناني وائل جسار.

ويقام حفل النجمان في "O Beirut" أضخم قاعة مخصصة للحفلات في لبنان.

ويعد حفل مصطفى قمر ووائل جسار من تنظيم شو ميديا برودكشن (لبنان) محمود الشيخ ووليد يزبك بالتعاون مع المنتج اللبناني باسيلا شلهوب مالك Boss production .

تحضيرات ضخمة.. حفل غنائي يجمع مصطفى قمر ووائل جسار في لبنان



ويتعاون مصطفى قمر مع "شو ميديا" أيضا في تجربة سينمائية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا، بالإضافة إلى جولة غنائية في الصيف بعدة دول منها مصر والأردن والخليج.

وبخصوص هذا الحفل الكبير المرتقب من الجمهور اللبناني، وجه مصطفى قمر رسالة لجمهوره، قال فيها: "جمهوري الحبيب في لبنان بحبكم جدا.. استنوني في صيف 24 مع شو ميديا مع وليد يزبك ومحمود الشيخ، مجهزين حفلات حلوة أوي هندغدغ الدنيا مع بعض".

ويحضر "مصطفى" لمجموعة مميزة ومتنوعة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور له في هذا الحفل المرتقب الذي جمعه بكل جمهوره ومحبيه في لبنان، ومن بينها أغاني "لسه حبايب" و "السود عيونه" و "منايا" و "حبيب حياتي" و "بسلم عليك" و"الليلة دووب".

وكشفت الجهة المنظمة أيضا، عن حفل آخر ضخم لمصطفى قمر في لبنان بعد حفلته القادمة، وستكون بمثابة مفاجأة للشعب اللبناني، مشيرة إلى أن هذه الحفلات ستصاحبها دعاية ضخمة في الشوارع اللبنانية سواء المرئية أو المسموعة بالإضافة إلى إعلانات الطرق.

يذكر أن، آخر أعمال مصطفى قمر التمثيلية فيلم "أولاد حريم كريم" الذي حقق نجاحا جماهيريا بدور العرض، وشاركه البطولة داليا البحيري وعلا غانم وبشرى وخالد سرحان وتيام قمر وبسمة وغيرهم، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.