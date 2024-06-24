ذبح أمه وشقيقيه وأشعل بهم النار وفر هاربًا بالغربية

مازال البحث جاريا علي المتهم بذبح أمه وشقيقيه وتقطيعهم واشعال النيران بهم، حيث شهدت عزبة رستم الصغري، التابعة لقرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية، مذبحة كبري كان بطلها الإبن الذي قام بذبح أمه وشقيقته وشقيقه ثم قام بتقطيعهم وأشعل النيران بهم اثر خلافات عائلية.

تلقي مركز شرطة قطور، بلاغاً من أهالي عزبة رستم الصغري، يفيد بوجود مذبحة داخل العزبة تم اكتشافها بعد أيام من وقوعها وعلي الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة برجال البحث الجنائي ونيابة قطور وقاموا بنقل أشلاء المجني عليهم إلي المشرحه العامة وتبين أن وراء الجريمة الإبن ويدعي محمد أحمد الشرقاوي 29 عام ويعمل محامي فتحت نيابة قطور تحقيقات موسعه حول الحادث وأمرت بضبط المتهم.

وأكد الأهالي بأن المتهم كان دائم الخلاف مع أسرته بسبب الميراث، ولم يكن يتصور أحد مافعله في اسرته التي انتهت بأكملها، وأضاف الأهالي، قام المتهم بتخدير الام وشقيقته منه وشقيقه محمود وقام بذبحهم جميعاً وتقطيعهم واشعل النيران بهم ليخفي معالم جريمته التي اكتشفها الجيران وقاموا بإبلاغ الشرطة.

من ناحية أخري تكثف الجهات الأمنية بمديرية أمن الغربية الجهود لضبط المتهم.