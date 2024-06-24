التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني

أقام التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مؤتمرا صحفيا كبيرا بنادي الصحافة الأوروبية ببروكسل حضره العديد من الناشطين الحقوقيون من العرب والأوروبيين وكان في مقدمتهم الدكتور محمد الشامي رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" والذي كان قد دعى لهذا المؤتمر الهام.

وأكد الدكتور الشامي أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الأهم في منطقة الشرق الأوسط وأن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني ستظل في أولويات التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الذي لن يتوانى عن الدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني المنتهكة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الدكتور محمد الشامي أننا دعونا لهذا المؤتمر لنطالب العالم كله ودول الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد بضرورة التحرك بكل قوة وفاعلية لإنقاذ الأطفال والسيدات والمسنين من أبناء الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي لا تفرق بين محارب ومدني.

وواصل رئيس المنتدى الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بأن أعضاء المنتدى المنتظرين في كل الدول يعملون على قدم وساق لمطالبة المجتمع الدولي بالوقوف صفا واحدا لإنقاذ أهل غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل ويلاقون الويلات في خضم حرب مستعرة لا تبقي فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأخضر أو اليابس.

واستعرض التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في هذا المؤتمر الصحفي الكبير والذي انعقد يوم أول أمس السبت الثاني والعشرين من يونيو الجاري كل الانتهاكات التي ترتكبها الآلة الحربية الإسرائيلية والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى وأكثر من مليون ونصف من المشردين.

وأعلن الدكتور الشامي أن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات لن يقف مكتوفي الأيدي بل سيواصل العمل بكل طاقاته لتحريك الرأي العام الأوروبي والعالمي لإيقاف هذه الحرب وإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه المجزرة وحرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.