إصابة 5 أشحاص في حادث تصادم "تروسيكل وسيارة نقل" ببني سويف

أصيب 5 أشخاص في حادث علي الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف دخلة مصنع الاسمنت، اليوم الاتنين ، إثر تصادم دراجة بخارية " تروسيكل "مع سيارة نقل ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية تروسيكل مع سيارة نقل نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي .

ودفع إسعاف بني سويف بسيارات الاسعاف والتي نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي ، وهم:

ومحمد احمد عبدالعزيز 35 كدمات وسحجات ورمضان سيد كامل 27 سنة سحجات وكدمات وعصام احمد 24 سنة مابعد الارتجاج وغيبوبة تامة وبدر سيد بدر 15 سنة كدمة شديدة بالقدم وجمعيهم مقيمون البرمبل مركز الصف جيزة

وخضع المصابون للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.