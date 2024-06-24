غلق منشآت وإعدام لحوم وأغذية في حملات لمديرية الصحة بالفيوم

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور أحمد قرنى -مدير الإدارة بالمرور على 91 منشأة خلال وذلك بناء على توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور أحمد الأنصارى -محافظ الفيوم وتنفيذًا لتعليمات مساعد الوزير للطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل وتحت إشراف الدكتور سامح العشماوى- وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور محمد عبدالتواب- مدير الشئون الوقائية.

إعدام لحوم

حيث قامت الادارة بإعدام 46 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى و34 لتر مشروبات.

وأضاف مختار حسين -كبير مراقبي الأغذية بأنه تم تحرير 102 محضر جنحة لمخالفة القرار 96 و97 وكذلك أوصت الحملات على محال بيع اللحوم والأغذية وكذلك المطاعم بغلق 8 منشآت تدار دون ترخيص و2 منشأة بها مصدر تلوث و4 منشآت تجمع بين المخالفتين.

شارك في الحملات 22 من مراقبى ومفتشى الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية السبع بالمحافظة وذلك وفقًا لخطة التأمين الطبى التى تم وضعها بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية والسياحية بالمحافظة خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ومن جهة أخرى قامت إدارة صحة البيئة فى المديرية بقيادة الدكتورة كلير بقطر -مدير الإدارة بالمرور على 11 محطة مياه شرب، كما تم المرور على 22 حمام سباحة و15 محطة صرف صحى و9 من المجازر والسلخانات وذلك وفقًا لخطة الإصحاح البيئى.

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