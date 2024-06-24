ذكرى ميلاد الفنان صلاح نظمي.. "المعلم حلاوة العنتبلي"

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح نظمي، الذي تفوق في أدوار الشر وحجز مكانا له في أذهان الجمهور، والذي ولد في الإسكندرية في مثل هذا اليوم عام 1918.

ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح نظمي:

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر “القناة الأولى”، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "المعلم حلاوة العنتبلي".. ذكرى ميلاد الفنان صلاح نظمي.

تحل اليوم ذكرى ميلاد "حلاوة العنتبلي" الذي تفوق في أدوار الشر وحجز مكانا له في أذهان الجمهور، هو الفنان صلاح نظمي الذي ولد في منطقة محرم بك بالإسكندرية في مثل هذا اليوم عام 1918.

وتخرج صلاح نظمي في مدارس أمريكية، ثم كلية الفنون التطبيقية والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1946، وكان يجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، حتى إنه شارك في العديد من الأفلام الأجنبية.

بدأ حياته الفنية على المسرح مع المطربة ملك وعمل بعدها مع فرقة فاطمة رشدي ومسرح رمسيس، كما يعد من أبرز الفنانين الذين أجادوا أدوار الشر بالسينما المصرية، وأشتهر بالعديد من الأدوار المساعدة، وبلغ إجمالي أعماله ما يقرب من 300 عمل فني وحصره المخرجون في أدوار الشر.

صلاح نظمي ذو العيون اللامعة والنظرة الحادة الثاقبة التي اعتاد عليها المشاهد في تجسيده لأدوار الشر المختلفة.

"الشاب ثقيل الظل" هكذا أطلق علي نظمي فى بداياته الفنية، ولكنه حينما تقدم فى العمر توجه بشكل كامل نحو أداء أدوار الشر التي تتمثل فى رجل الأعمال الشرير أو رئيس العصابة أو الجزار الغشاش الجشع أو تاجر المخدرات، وفي المراحل الأخيرة من حياته الفنية بدأت تختلف أدواره ليقدم الكوميديا على طريقته الخاصة.