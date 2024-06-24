تداول 173 الف طن بضائع لميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

إنتظمت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية، خلال 24 ساعة حيث تم تداول 173 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

كما تم تداول 2100 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1130 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 970 حاوية بما يشكل نسبة46.2% تقريبا بالمقارنة بالحاويات الصادر في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة بالإضافة إلى تداول 415 حاوية ترانزيت



وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره .

وفي سياق اخر، يعد مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، من أبرز المشروعات المهمة التي تقوم بها وزارة النقل في مجال الموانئ المصرية، بما يجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك تحالفت وزارة النقل، مع كبرى الشركات العالمية في مجال الموانئ لتنفيذ خطة التطوير بدقة وكفاءة عالية.

واتخذت وزارة النقل، خطوات مهمة في مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، ضمنها مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة وستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر كما سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة، ضمن مشروع إنشاء محور «السخنة / الدخيلة» اللوجستي المتكامل للحاويات وهو أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وتنفذ الوزارة أيضاً مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز امواج جديدة في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، ومشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه.

كما تعمل وزارة النقل، على مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدان تقريبا بقيمة تقريبية مليار جنيه لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية، فضلاً عن تنفيذ كباري هويس المالح والتي تم الانتهاء منها بهدف تدعيم قدرات النقل النهري بالميناء.