تدريبات رياضية وأنشطة فنية بمركز شباب المعمورة

نفذت مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب " المعمورة " التابع لفرع شباب المنتزة برئاسة رئيس مجلس الإدارة شريف حسونه تدريبات رياضية لرياضة الكاراتيه وأنشطة فنية لتعليم الرسم واكتشاف المواهب الفنيه

ياتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندريةبرئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ‏ بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف -محافظ الاسكندرية