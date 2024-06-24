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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مؤتمر عن الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي بصالون الأوبرا الثقافي

صالون الأوبرا الثقافي
صالون الأوبرا الثقافي

فى إطار فعاليات الثقافة المصرية التنويرية لمواكبة التطور وتطويع أدواته للإرتقاء بالموسيقى والفنون تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكري .

 

يقام المؤتمر  فى السابعة مساء الإثنين ٢٤ يونيو على المسرح الصغير صالون الأوبرا الثقافى بعنوان " الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى فرص وتحديات "  

 

بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين هم " الدكتور حسام لطفى المستشار القانوني للإتحاد العربى للملكية الفكرية،الدكتور خالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس الأوبرا السابق، المهندس زياد عبد التواب مساعد امين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى والملحن والمطرب عمرو مصطفى وتدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق بكاليفورنيا.

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