إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

أصيب 7 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة، اليوم، الإثنين، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.



وتبين إصابة محمد.ك 35 سنة، مصاب بكسر في القدم اليمنى، وخالد .ط 19 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحاتم .ط 21 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومعتز .ط 22 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعاشور .ر 50 سنة مصاب بتجمع دموي بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، ونوره . ر 21 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر باليد اليسرى، وحنان .خ 20 سنة مصاب بكسر بالقدم اليسرى، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلهم جميعا لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وفى سياق آخر ضبط 50 قطعة سلاح نارى و226 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (226) قضية مخدرات، و(50) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (56926) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفى سياق آخر القبض على عاطل قتل شقيقه خلال مشاجرة

تمكن رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، من القبض على عاطل قتل شقيقه خلال مشاجرة بمنطقة منشأة القناطر.

حيث أنهى شاب حياة شقيقه طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما في قرية بمنشأة القناطر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في قرية تابعة لمنشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا قتل شقيقه الأكبر طعنا بسكين، بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم التحفظ على السكين، ومعاينة مكان الحادث، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد القبض على المتهمين بالتشاجر فى الأميرية بسبب خلافات الجيرة



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض")، طرف ثان: (عاملان "بحوزة أحدهما شومة") بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بدون إصابات، وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية.