سوء الحظ يطارد لوكاكو في يورو 2024

يعاني الدولي البلجيكي روميلو لوكاو من سوء حظ رهيب في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

حيث خاض لوكاكو مباراتين مع منتخب بلاده في اليورو 2024 أمام كل من سلوفاكيا وانتهت بالهزيمة بهدف والثانية أمام رومانيا وفاز المنتخب البجيكي بهدفين دون رد.

وفعل روميلو كل شيء، حتى تسجيل الأهداف، ما لم يكن كافيًا، لأن تقنية الفيديو تدخلت لمنعه مرتين، في الأولى بسبب لمسة يد، والأخيرة بحجة التسلل.

في المباراة الثانية أمام الرومان، أحرز لوكاكو هدفًا ألغي كذلك بداعي التسلل بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو.

وكاكو كان بإمكانه "حال احتساب الأهداف الثلاثة" أن يصبح ثاني أكثر من سجل في تاريخ أمم أوروبا برصيد 9 أهداف، متساويًا مع الفرنسي ميشيل بلاتيني، ومتخلفًا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق 5 أهداف.

كما كان واحدًا من الأهداف الثلاثة كافيًا بالنسبة إلى لوكاكو لينفرد بالمركز السادس في قائمة الهدافين الدوليين في تاريخ كرة القدم، متخطيًا مبخوت.