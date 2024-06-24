غلق وتأمين موقع أعمال الإحلال والتجديد والتغطية الجارية بمصرف بلبيس العمومي

لتسريع وتيرة العمل والحفاظ على أرواح المواطنين، عاود الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارته لمدينة بلبيس لمتابعه أعمال الإحلال والتجديد والتغطية الجارية بمصرف بلبيس العمومي بطول 125 متر طولي وبتكلفة 100 مليون جنيه، والمُقامة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الشركة المنفذة بغلق وتأمين الموقع وإحكامه بعمل كردون بالمنطقة التي تشهد تنفيذ الأعمال وذلك تجنباً لوقوع أي حوادث والحفاظ على أرواح الماره، مشدداً على ضرورة تكثيف ورديات العمل بالتوازي مع إستكمال نقل المرافق لسرعة الإنتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية لخدمة أبناء مدينه بلبيس.

واطمأن محافظ الشرقية على حجم الأعمال بالمشروع، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من إقامة الخوازيق الساندة وجاري إقامة الخوازيق العاملة الأساسية وسط المجرى المائي، وإستكمال أعمال نقل المرافق من كهرباء ومياه وخط طرد وكابلات تراسل دولي بالتنسيق بين رئاسة المركز والجهات المعنية، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع 55% وذلك لتهيئة الأجواء أمام الشركة المنفذة، لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وتوجه المحافظ لمتابعة اعمال التجميل الجارية بميدان المحطة والتي شملت إقامة حديقة ومسطحات خضراء، لتمثل متنفساً لأبناء المدينة ومتنزها لقضاء أوقات فراغهم، مشدداً على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وحرص المحافظ على متابعة نقل سيارات الأجرة بالموقف العشوائي بميدان المحطة والذي يخدم خطوط «البلاشون، ميت جابر» وذلك لمقره الجديد بعد أن تم تزويده بالتندات لتوفير سبل الراحة للمسافرين والسائقين، موجهاً رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف ومدير إدارة مرور بلبيس بمتابعة التزام السائقين بخط السير المحدد لهم، وتحميل الركاب من الموقف الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمقدم محمد عامر مدير إدارة مرور بلبيس، وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف.