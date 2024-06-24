شباب المصريين بالخارج يطالب بالتصدي لسماسرة الحج المخالف ويشيد بدور القنصلية بجدة

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، أهمية تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تشكيل خلية إدارة أزمة بشأن الحجاج، المتوفين والمفقودين، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات الدفن.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي اليوم، أن خلية الأزمة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزارات والهيئات المعنية يقع على عاتقها اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة؛ فى مقدمتها تكثيف الجهود مع السلطات السعودية لاستلام الجثامين؛ وتقديم الدعم والمساندة لأسر الحجاج المتوفين؛ فضلًا عن وضع الضوابط والإجراءات لمنع تكرار هذه الأزمة؛ مع تقنين منح تأشيرات الزيارة قبل وأثناء موسم الحج.

وأشاد اتحاد شباب المصريين بجهود السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام بجدة خلال موسم الحج علي توفير كافة الخدمات للمصريين وتسهيل اي معوقات حرصا علي، تأديتهم كما أشاد بتشكيل القنصلية غرفة عمليات لمتابعة التكليفات الرئاسية بشأن الحجاج المتوفين والمفقودين.

وطالب الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وأعضاء مجلس الإدارة، النائب سيد سمير، نائب رئيس الاتحاد والإعلامي علاء خليل والمهندس امجد المناوي والمحاسب شريف النسيري مؤسسات الدولة وأجهزة الإعلام بضرورة توعية المواطنين بعدم التعامل مع الشركات والكيانات الوهمية، والتأكد من حصولهم على تأشيرات بالحج حتى لا تتكرر هذه المعاناة مرة أخرى.

وأثنى اتحاد شباب المصريين بالخارج على جهود المتطوعين من أبناء مصر فى مكة جدة فى التعامل مع أهالى الحجاج المتوفين والمفقودين مؤكدًا أنه كعادة أبناء مصر فى الخارج ظهر شباب مصرى رجال وسيدات بمواقف بطولية عملوا على مدار أيام الأزمة دون كلل او ملل فى شتى أنحاء المملكة وهم يضربون أروع المثل من خلال عمل جماعى متميز وظهرت أسماء مصرية تستحق الشكر التقدير موجهًا الشكر للسلطات السعودية لتعاونها وتقديم كل الدعم اللوجستي.