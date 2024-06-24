احذر احتيال الطرود عبر FedEx (كيف تبقى آمنًا)

في حالة أخرى من الأشخاص الساذجين الذين وقعوا فريسة للاحتيال عبر الإنترنت، خسر أستاذ مساعد يبلغ من العمر 33 عامًا 7.9 ألف روبية هندية بسبب عملية احتيال لطرد مزيف. تلقى نامراتا، أحد سكان مدينة أودوبي بولاية كارناتاكا، مكالمة هاتفية من مجرم إلكتروني ينتحل صفة موظف في شركة FedEx. عند تلقيها تهديدًا بتسجيل منطقة معلومات الطيران باسمها، تم ابتزاز مبلغ 7.9 ألف روبية زورًا من الضحية بحجة كاذبة للتحقق من الشرطة.

تم تسجيل حالة في محطة مانيبال بموجب الأقسام 66 (ج) و66 (د) من قانون تكنولوجيا المعلومات وأقسام التصنيف الدولي للبراءات 419 و420.



كيف تم الاحتيال على الأستاذ؟



اتصل المحتالون بالضحية في 22 يونيو الساعة 4:21 مساءً عندما تلق مكالمة من شخص يُدعى سانجاي كومار يدعي أنه موظف في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأُبلغت أنه تم استلام طرد يحتوي على خمسة جوازات سفر إيرانية، وخمس بطاقات خصم، وكيلوجرامين من الملابس، و150 جرامًا من عقار إم دي إم إيه. وقال المتصل إن الطرد كان موجهاً إليها.





ثم أبلغه المتصل أنه تم تسجيل منطقة معلومات الطيران لدى شرطة مومباي في هذا الصدد. وبعد ذلك، تم ربطها بشخص آخر ينتحل صفة ضابط شرطة في مومباي.

عندما طُلب من نامراتا زيارة مومباي أو التعاون عبر الإنترنت فيما يتعلق بمنطقة معلومات الطيران، اختار التعاون عبر الإنترنت. تم توجيهه لتنزيل تطبيق Skype.

وفي وقت لاحق، تلقى مكالمة فيديو من شخص يدعى براديب ساوانث، الذي قدم نفسه على أنه ضابط شرطة في مومباي. طلب المحتال هذه المرة تفاصيل بطاقة Aadhaar وبطاقات الخصم المصرفية الخاصة بها. في النهاية، طُلب منه تحويل 7.9 ألف روبية تحت ستار قرض شخصي تمت الموافقة عليه مسبقًا على بطاقة الائتمان OTL للتحقق من الشرطة.



كيف تبقى آمنا؟



بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على البقاء آمنًا من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت هي:

تحقق من وجود أي أعلام حمراء.

كن حذرًا من الضغط للتصرف بسرعة، أو طلبات الحصول على معلومات شخصية، أو طلبات الدفع.

تحقق من الموقع الرسمي وتفاصيل الاتصال.

إذا كان الأمر يبدو رائعًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك.

تأكد من أن موقع الويب يستخدم HTTPS ولديه اتصال آمن.