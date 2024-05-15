فيديكس تشارك في تأسيس منشأة لوجستية إقليمية في المناطق الحرة القطرية

وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة فيديكس لوجستيكس، إحدى الشركات التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن مذكرة تفاهم لتأسيس منشأة لوجستية إقليمية في المناطق الحرة في قطر.

تتواجد المنشأة، التي تعمل تحت إدارة قسم النقل والوساطة في شبكات فيديكس التجارية التابعة للشركة، في منطقة راس بوفنطاس الحرة، وستضم مكتبًا لوجستيًا متطوّرًا.

وقّع مذكرة التفاهم الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، وباتريك مويبل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيديكس لوجستيكس، خلال مراسم أقيمت على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي، حيث سبق التوقيع مشاركة الجانبين في جلسة نقاشية.

من المقرّر أن تلعب المنشأة الجديدة دورًا مهما في دعم توسعات فيديكس لوجستيكس من خلال اندماجها بسلاسة مع شبكة فيديكس العالمية، لتصبح بوابة رئيسية للشحن الدولي في المنطقة بين آسيا وأوروبا.

وسيوفر موقع المنشأة الجديدة في منطقة رأس بوفنطاس الحرة، بجوار مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية الحائزين على العديد من الجوائز المرموقة، فرصاً هائلة للوصول إلى خدمات النقل الجوي والشحن، مع إمكانية إتمام إجراءات الجمارك بفاعلية وراحة، فضلاً عن الآفاق الواسعة لتطوير الأعمال التجارية في المنطقة.

قال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر: "سيساعد التعاون المشترك بين هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة فيديكس لوجستيكس على تسريع تدفق البضائع وتعزيز سلاسل التوريد، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات العالمية. ومما لا شك فيه أن استثمار فيديكس لوجستيكس في المناطق الحرة في قطر يجسّد التزامنا المشترك بتعزيز فرص النمو والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية، ويتيح فرصًا أكبر للاستفادة من الخبرة الكبيرة والشبكة العالمية لشركة فيديكس، ويساهم – في الوقت ذاته – في تسليط الضوء على قطر كوجهة مفضلة للأعمال التجارية والمستثمرين حول العالم".

أعرب باتريك مويبل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيديكس لوجستيكس، عن سعادته بتأسيس المنشأة الإقليمية الجديدة في المناطق الحرة في قطر، وقال: "فخورون للغاية بتعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة – قطر وبتأسيس هذه المنشأة التي ستمكّن الشركة من تقديم خدمات أفضل لعملائنا، ليس فقط في المنطقة الواقعة بين آسيا وأوروبا، ولكن أيضًا في شتى أنحاء العالم، تمثّل هذه المنشأة خطوة على طريقنا نحو التوسّع المستمر والعمل الدائم على تطوير الخدمات المقدّمة لعملائنا من خلال مساعدتهم على نقل بضائعهم عبر مسارات التجارة العالمية مدعومين بخبرات ومنشآت لوجستية إقليمية متطورة".

شدّدت كامي فيسواناثان، رئيس فيديكس إكسبريس في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا على الأهمية الاستراتيجية لهذه المنشأة، وقالت: "تمثّل منشأة فيديكس لوجستيكس الإقليمية في المناطق الحرة في قطر تعزيزًا لشبكة فيديكس العالمية، وأيضًا تجسيدًا لالتزام الشركة بدعم قطر كمركز مزدهر للتجارة عبر الحدود ومساهم رئيسي في جهود التنمية والنمو الاقتصادي لدولة قطر. وبالتعاون مع هيئة المناطق الحرة – قطر، نعمل على تعزيز رؤيتنا المشتركة للابتكار والكفاءة والنمو في هذا السوق الديناميكي. ويسعدنا أن نكون في طليعة رحلة التحول الحالية، والإسهام في رسم معالم مستقبل الخدمات اللوجستية في قطر".