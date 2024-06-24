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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال مخطط "خبيث" هدفه تغيير الخرائط في غزة

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد

أكد أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنها اليمين المتطرف الأشد تطرفًا في تاريخ إسرائيل لها مخطط في إشعال المنطقة وإشعال الحرائق في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وتحاول إطالة أمد الحرب في قطاع غزة.

 

وأوضح "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أن المخطط الذي تتبناه حكومة الاحتلال الإسرائيلية ووزراء اليمين المتطرف بشكل خاص هو مخطط "خبيث" هدفه تغير خرائط في قطاع غزة.

وشدد أحمد سيد أحمد، على أن حكومة الحرب الإسرائيلية تتغذى على الصراع والحروب، مؤكدًا أنه بعد 9 أشهر من الفشل العسكري في قطاع غزة لم تحقق أي أهداف حتى التي أعلنتها، إذ أنّها لم تحرر الأسرى ولم تصفي على المقاومة الفلسطينية.

 

وتابع: "إسرائيل استخدمت كل ما فوق الأرض من القنابل والأسلحة لتحقيق تدمير شامل في قطاع غزة، الفترة الأخيرة تعكس أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن المراهنة عليها سواء فيما يتعلق بالسلام أو بالوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار"، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ووزراء اليمين المتطرف هما المتسببين الأساسيين في تعطل كل مفاوضات والهدن الصادقة.

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