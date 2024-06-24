محافظ الغربية يتفقد الطرق المقترح رصفها بالخطة الاستثمارية الجديدة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشوارع والطرق المقترح رصفها بحي أول وثان ومركز ومدينة المحلة وذلك خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

الشوارع والطرق المقترح رصفها

جاء ذلك بحضور احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة ، احمد حسين رئيس حي اول المحلة ، محمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة.

ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وزار الدكتور طارق رحمي، الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدا على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

ووجه المحافظ، رؤساء حي اول وثان ومركز ومدينة المحلة بالانتهاء إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة لمراجعتها من الادارة الهندسية بالمحافظة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف .



وخلال الجولة وجه رحمي باستمرار زراعة اشجار مثمره واخرى للزينة في اطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجره ، مؤكدا ان المحافظة قامت بوضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

واكد المحافظ حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية و الميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين.