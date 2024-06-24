أساتذتنا .. ندوة لإحياء ذكرى د. سيد البحراوي بمركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة

يقيم مركز اللغة والثقافة العربية جامعة القاهرة، في الخامسة مساء الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024، تحت رعاية الدكتور" محمد الخشت "رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف أ .د محمد سامى عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نجلاء رأفت سالم ، عميدة كلية الآداب، ندوة لإحياء ذكرى الدكتور سيد البحراوي.

يتحدث فيها الأستاذ الدكتور خيرى دومة أستاذ الأدب العربى الحديث

ويديرها الأستاذ الدكتور محمود عبدالغفار، أستاذ الأدب العربى الحديث والمقارن بقسم اللغة العربية.

أساتذتنا



وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية والفنية والأدبية والدينية التي ينظمها المركز الذي يديره الدكتور أحمد عمار، بشكلٍ دوري تحت عنوان "أساتذتنا" تقديراً لمشوارهم المثمر وإحياء لذكراهم العطرة.

البحراوي فى سطور

الدكتور سيد البحراوي

يذكر أن الدكتور السيد محمد السيد البحراوي، من مواليد 9 يناير 1953 بمحافظة المنوفية، وهو أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة، حصل "البحراوي" على ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير جيد جدًا، وعين معيدًا بنفس القسم في سبتمبر سنة 1975، وحصل على درجة الماجستير من نفس الكلية سنة 1979 ببحث عنوانه "التجديد في موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو"، عين مدرسًا مساعدًا بالكلية في نفس العام، كما حصل على درجة الدكتوراة من نفس الكلية سنة 1984 برسالة عن "البنية الإيقاعية في شعر السياب" نشرت سنة 1996 بدار نوارة بالقاهرة، ثم عين مدرسًا بكلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1984، وهو ناقد أديب وأستاذ جامعي، توفى في السادس عشر من يونيو عام 2018، عمل في جامعة ليون الثانية بفرنسا، وتولى الإشراف على عشرات الرسائل العلمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مصر والجزائر وفرنسا.

شارك في كثير من المؤتمرات الدولية والعربية منذ عام 1979، ونُشرت مقالاته في مختلف الصحف المصرية والعربية والفرنسية، وكتب عنه مجموعة من الباحثين في كتاب صدر عن دار العين سنة 2010 بعنوان النقد والإبداع والواقع.. نموذج سيد البحراوى مع مقدمة للدكتور محمد مشبال . عمل سيد البحراوي أستاذًا للأدب العربي الحديث والنقد بجامعة القاهرة.

كما درس (علم الجمال الصوتي) بقسم الصوتيات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية في العام الجامعي (1994 ـ 1995)، كما درس لطلبة الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة حلوان عام (1995 ـ 1996)، وفى جامعة ليون الثانية بفرنسا عام 1997.