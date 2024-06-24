الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورو 2024.. التاريخ يبتسم لكرواتيا ويدير ظهره لـ الأزوري

ايطاليا وكرواتيا
ايطاليا وكرواتيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الغثنين غلى ملعب ريبول أرينا لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي كرواتيا وإيطاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الامم الاوروبية يورو 2024.

txt

إيطاليا.. عين ضد كرواتيا وأخرى تتمنى هزيمة ألبانيا

يدخل المنتخب الكرواتي مباراة اليوم بحثاً عن تأكيد تفوقه التاريخي وعلو كعبه على المنتخب الإيطالي في المواجهات المباشر بين الجانبين.

وواجه منتخب إيطاليا نظيره الكرواتي في 9 مباريات بجميع المسابقات أمام منتخب كرواتيا، وكان الفوز حليف الأزوري في 3 مرات مقابل مرة واحدة لإيطاليا، و5 تعادلات بينهما.
وجاء الفوز الوحيد لإيطاليا في لقاء ودي عام 1942، بينما فاز المنتخب الكرواتي في 3 مناسبات، من بينها مباراة بمجموعات التصفيات المؤهلة لليورو، وأخرى بمسابقة كأس العالم 2002، والأخيرة في لقاء ودي.
في المقابل، انتهت 5 مباريات أخرى بينهما بالتعادل، من بينها 3 مباريات بالتصفيات المؤهلة لليورو، ولقاء آخر ببطولة أمم أوروبا 2012، والمواجهة الأخيرة كانت في لقاء ودي.
 

الجريدة الورقية