إيطاليا.. عين ضد كرواتيا وأخرى تتمنى هزيمة ألبانيا

سيكون على منتخب إيطاليا حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأوروبية، القتال بشراسة من أجل الدفاع عن لقبه، بعدما أصبح وضع "الآتزوري" صعب ومعقد في المجموعة الحديدية.



وأعلن مدرب المنتخب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، التحدي، قبل المباراة الحاسمة ضد كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش ورفاقه؛ خاصة بعد هزيمته المفاجئة في الجولة الماضية أمام إسبانيا.

وتحتاج كتيبة الأتزوري، للتعادل على الأقل من أجل التأهل إلى دور الـ16 في بطولة يورو 2024، ولكن الأزرق يعاني بشدة على مستوى المنظومة الدفاعية، وهو ما ظهر أمام إسبانيا، وكادت الثغرات ان تجعل الهزيمة ثقيلة، لولا تألق الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

ويسعى المدرب سباليتي لإجراء تغيير في كل مركز، خاصة بعد الهزيمة المؤلمة أمام إسبانيا التي ظهر فيها حامل اللقب بمستوى أدنى بكثير.

وبلغة الأرقام، فالتعادل سيكون كافيًا أمام كرواتيا لاحتلال إيطاليا المركز الثاني والتأهل مباشرة، لكن الهزيمة، وفوز ألبانيا على إسبانيا، ستكون كارثية، وبالتالي سيغادر الطليان بطولتهم المفضلة.

