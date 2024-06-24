تربوي: الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية تشهد طفرة كبيرة خلال الـ10 أعوام الأخيرة

أكد الدكتور عاصم حجازي، مدير التقويم التربوي بجامعة القاهرة، أن الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية تشهد طفرة كبيرة خلال الـ10 أعوام الأخيرة.

طفرة كبرى في الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية

وأوضح مدير التقويم التربوي بجامعة القاهرة، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن عدد الجامعات الحكومة والأهلية والتكنولوجية في مصر بلغ نحو 109 جامعات بنسبة زيادة بلغت 122%، وهو أمر جيد لأن التعليم العالي يتم ربطه بخطة مصر 2030، موضحًا أنه جرى ربط هذه الجامعات بسوق العمل بعد تأهيل وتدريب الطلاب على ما يحتاجون اليه في السوق العمل وربطه بالخريطة البحثية الدولية وهو السبب في تقدم مصر ودخول أكثر من جامعة جديدة بالتصنيفات العالمية.

وأضاف أن التعليم العالي يرتبط الآن بالتنمية المستدامة عام 2030 بشكل كبير، ويوجد اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بالبحث العلمي، مؤكدًا أن الاهتمام يمثل السبب في تقدم مصر في التصنيفات العالمية.

وتابع: "هناك بمصر 28 جامعة حكومية و32 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية"، موضحًا أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يشهد طفرة غير مسبوقة على المستوى الكمي والنوعي أيضا.