الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

تربوي: الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية تشهد طفرة كبيرة خلال الـ10 أعوام الأخيرة

الدكتور عاصم حجازي
الدكتور عاصم حجازي

أكد الدكتور عاصم حجازي، مدير التقويم التربوي بجامعة القاهرة، أن الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية تشهد طفرة كبيرة خلال الـ10 أعوام الأخيرة.

طفرة كبرى في الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية  

وأوضح مدير التقويم التربوي بجامعة القاهرة، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن عدد الجامعات الحكومة والأهلية والتكنولوجية في مصر بلغ نحو 109 جامعات بنسبة زيادة بلغت 122%، وهو أمر جيد لأن التعليم العالي يتم ربطه بخطة مصر 2030، موضحًا أنه جرى ربط هذه الجامعات بسوق العمل بعد تأهيل وتدريب الطلاب على ما يحتاجون اليه في السوق العمل وربطه بالخريطة البحثية الدولية وهو السبب في تقدم مصر ودخول أكثر من جامعة جديدة بالتصنيفات العالمية.

وأضاف أن التعليم العالي يرتبط الآن بالتنمية المستدامة عام 2030 بشكل كبير، ويوجد اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بالبحث العلمي، مؤكدًا أن الاهتمام يمثل السبب في تقدم مصر في التصنيفات العالمية.

وتابع: "هناك بمصر 28 جامعة حكومية و32 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية"، موضحًا أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يشهد طفرة غير مسبوقة على المستوى الكمي والنوعي أيضا.

 

مواد متعلقة

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: "مجلس إدارة الزمالك سيستقيل حال عدم حل الأزمة قبل 29 يونيو"

قرار الزمالك طبيعي وشرعي.. وإعلامية: إدارة لبيب حطت العربية قدام القطر (فيديو)

أستاذ مناخ: الحروب الدائرة بفلسطين عامل أساسي في ارتفاع درجات الحرارة

حسين أبو صدام يعزي الفلاحين في المصائب المتتالية بالصيف

خبير مصرفي: الارتفاعات في سوق الصرف "أمر معتاد"

مراسل “القاهرة الإخبارية”: مدينة رفح الفلسطينية لا زالت تتعرض لقصف مدفعي

باحث في شؤون الجماعات الإسلامية: الإخوان فشلوا سياسيًا في تحقيق هدفهم

أستاذ علوم سياسية: شمال غزة يشهد كارثة إنسانية

الجريدة الورقية