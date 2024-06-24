مناقصة لتوريد وتركيب منظومة مراقبة وجهازين رش ناموس بمدينة سوهاج الجديدة
أعلن جهاز مدينة سوهاج الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس الجهاز عن طرح عدد (2) مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال كالتالي:
1- توريد وتركيب منظومة مراقبة بالكاميرات داخل عنابر طلمبات محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى بالمدينة.
2- توريد عدد 2 جهاز رش الناموس بالضباب بالإضافة إلى المبيدات والأدوات اللازمة للرش من حساب مجلس الأمناء بالمدينة.
ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الله يوسف أن شروط المناقصة هي :
• يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نطير سداد مبلغ 299 جنيه (فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيها) للمناقصتين رقمي (1و2) وذلك لكل مناقصة على حدة.
• يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم السيد المهندس / رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لكل مناقصة على حدة.
• يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره 15000 ج (خمسة عشر ألف جنيه) للمناقصة رقم (1) و 10000ج (عشرة آلاف جنيه) للمناقصة رقم 2 ويستكمل إلى (5%) خمسة في المائة من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة.
• تعقد جلسة الاستفسارات الساعة الثانية عشر طهراً بمقر الجهاز كالتالي:
• 1- المناقصة رقم (1) يوم الأحد الموافق 14/7/2024م.
2 - المناقصة رقم (2) يوم الإثنين الموافق 15/7/2024م .
• تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشر طهراً بمقر الجهاز كالتالي:
• 1- المناقصة رقم (1) يوم الأحد الموافق 28/7/2024م.
2 - المناقصة رقم (2) يوم الإثنين الموافق 29/7/2024م .
• سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.
• تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
• الموقع الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg