محادثات بين آبل وميتا حول شراكة الذكاء الاصطناعي

يبدو أن شركة آبل Apple تتطلع إلى الحصول على كل المساعدة التي يمكنها الحصول عليها لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في برنامج Apple Intelligence الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات، أجرت شركة آبل محادثات مع شركة Meta حول إمكانية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركة.

وبحسب ما ورد أجرت أيضًا مناقشات مماثلة مع شركتي Anthropic وPerplexity الناشئتين. لكن حتى الآن، لم يتم الانتهاء من أي شيء، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.

في مؤتمر WWDC في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة آبل رسميًا عن شراكتها المشهورة كثيرًا مع OpenAI والتي ستجلب ChatGPT إلى أجهزة iPhone وiPad وMac الأحدث مع الجيل القادم من نظام تشغيل الأجهزة.

خلال هذا الحدث، قام Craig Federighi، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة Apple، بإسقاط اسم Gemini من Google كشيء يمكن إضافته إلى Apple Intelligence في المستقبل.

وقال فيديريجي: "نريد تمكين المستخدمين في نهاية المطاف من اختيار النماذج التي يريدونها". سيكون من المنطقي إذن أن تقوم شركة آبل Apple بالتسوق.

ولكن في الوقت الحالي، تم تأكيد OpenAI فقط كشريك. سيتم دمج GPT-4o من OpenAI في Apple Intelligence لدعم Siri وأدوات أخرى، ومن المتوقع أن تصل بعض الميزات في وقت لاحق من هذا العام.