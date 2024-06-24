جهود مكثفة لضبط المتهم بمذبحة عزبة رستم بالغربية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، البحث عن المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته بعزبة رستم بمركز قطور بمحافظة الغربية بعد أن قام بذبحهم وتقطيع جثثهم واضرام النيران فيهم وفر هاربا، بسبب مشاكل أسرية بينهم.

كانت قرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية، قد شهدت مساء أمس جريمةَ قتلٍ بشعةً وصفت بالمجزرة ، حينما أقدم محامٍ شاب في نهاية العقد الثالث من عمره، على التخلص من والدته وشقيقه وشقيقته في آن واحد بأن ذبحهم بالسكين وقطَّع جثثهم ولم يكتفِي بذلك بل أشعل النيران في أجسادهم وفر هاربًا.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم التابعة لقرية الشين بقطور بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل منذ يوم الخميس الماضي.

علي الفور انتقل الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة قطور، إلى محل البلاغ للمعاينة وتم العثور على 3 جثث لسيدتين وشاب، الجثة الأولى للأم في بداية العقد السادس، والثانية لنجلتها في منتصف العقد الثالث، والجثة الثالثة لنجلها الأصغر، في حين أن الابن الأكبر مختفٍ ويعمل محاميًا.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قطور تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات، وتحرر محضر بالواقعة وتولتِ النيابة التحقيق التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثث الثلاث لمعرفة سبب الوفاة وسرعة عمل التحريات حول الواقعة وضبط المتهم.

تم تشكيل فريق بحث للتحري حول الواقعة، لكشف ملابساتها، وتبين أن وراء الواقعة الابن الأكبر الذي يعاني من اضطرابات نفسية.