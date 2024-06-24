الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم بوابة الوفد، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 24 يونيو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم المحلية والعالمية، أبرزها في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي انطلقت منتصف الشهر الجاري.

 

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، صدام منتخبي إيطاليا وكرواتيا ، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة اليورو، ونعرض مباريات اليوم الإثنين في السطور التالية.

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مواعيد مباريات يورو 2024 والقنوات الناقلة

كرواتيا X إيطاليا – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max

ألبانيا X إسبانيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max

 

مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2024

كولومبيا X باراجواي – 1 فجر الثلاثاء 

البرازيل X كوستاريكا – 4 فجر الثلاثاء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X بلدية المحلة – 4 مساء – ONTime Sports

فاركو X الاتحاد السكندري – 7 مساء - ONTime Sports

الداخلية X زد – 7 مساء - ONTime Sports

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