الزمالك يشعل الأزمه ويتمسك بمطالبه الأربعه والوزير رفض التدخل

اشتعل الموقف داخل الوسط الرياضى الكروى بعد فشل إجتماع مسئولى الزمالك مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفه بشأن لعب لقاء القمه فى موعده المقرر غدا الثلاثاء فى الجوله ال٢٧ لبطولة الدوري الممتاز.

حيث أصر ثلاثى مجلس الإداره الذين حضروا الجلسه وهم حسين لبيب وهشام نصر وحسام المندوه على المطالب الأربعه التى وردت فى بيان النادى عقب مباراة الأزمة مع المصري البورسعيدي وهى إيقاف الحكمين أحمد الغندور حكم الساحه ومحمود البنا حكم الفار والتحقيق معهما ولعب مؤجلات الدورى بحسب الترتيب الذى ورد فى قرعة بداية الموسم وتشكيل لجنه محايدة لإدارة المسابقه.

وأكد دياب ردا على مطالب القلعه البيضاء أنه من الصعب إجراء أى تعديلات فى الجدول المضغوط كما أن الأهلى والزمالك تم التعامل معهما بنفس الطريقة وأن الفارق بينهما مباراتين فقط والمؤجلات تلعب فى نفس الوقت لتكافؤ الفرص كما أنه فى حال انسحاب الزمالك من أى مباراه ستطبق عليه اللائحه بالخصم ثلاث نقاط ومثلهما فى نهاية الموسم.

وتردد ان دياب عرض توجيه الشكر لعامر حسين كترضية للزمالك إلا أنه فى النهاية تمسك المجلس بمطالبه.

وعلمنا أن هناك اقتراح تم عرضه من مسئولى الزمالك وهو أن يتم استبدال لقاء القمه بمباراه أخرى من المؤجلات الخاصه بالدور الأول وأن الزمالك مستعد للعب يوم الثلاثاء مع البلديه أو طلائع الجيش والأمر تم تركه للرابطه خصوصا أنه من الممكن أن يرفض النادى الأهلى ويتمسك بلعب القمه غدا.

وزير الرياضة يرفض التدخل في أزمة الزمالك

وعملنا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفض تماما التدخل فى الأزمة على اعتبار إنها تخص الرابطه واتحاد الكره ومجلس إدارة نادى الزمالك.

من ناحيته شدد أحمد سالم المتحدث الرسمى للنادى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري ،

ولا صحة علي الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه او تغيير اي من مواقفه مناشدا المواقع و البرامج و صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره.