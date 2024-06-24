رباعي الزمالك يطلبون الرحيل عن الفريق .. وصبحي يقترب من التجديد

طلب رباعي الزمالك الرحيل عن صفوف الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية القادم في ظل رغبتهم في خوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل بعد خروجهم من حسابات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة، وعدم الاعتماد عليهم في المباريات مع الفريق على المستوى المحلي والقاري .

ويرغب الرباعي محمود علاء وياسر حمد و إبراهيما نداي ومحمد عواد الرحيل عن الفريق في أقرب وقت خاصةً بعدما أكد عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة عدم تفعيل بند الموسم الثالث.

وعلى جانب متصل توصل الزمالك لاتفاق مع محمد صبحى على تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مقابل 8 ملايين جنيه، ليتم بذلك مضاعفة العقد 8 أضعاف، حيث كان يتقاضى صبحى مليون جنيه قيمة عقده الحالى مع الزمالك.

وعلى جانب آخر ، أخطر مسؤولي نادي الزمالك، رابطة الأندية المصرية المحترفة بموقفه النهائي من خوض مباريات الدوري المصري.

وعقد مسؤولي رابطة الأندية اجتماعا مع الزمالك لمحاولة التوصل لحل بشأن رفض النادي الأبيض خوض مباريات الدوري لحين الإنتهاء من لعب جميع المؤجلات وفقا لترتيب الجدول المعلن سابقا.

وكان اجتماع الزمالك مع رابطة الأندية حضره من الجانب الأبيض كل من حسين لبيب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، وهشام نصر نائب رئيس الزمالك، وتمسك الزمالك في الاجتماع بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري ومنها مباراة القمة ضد الأهلي المقرر غداً الثلاثاء لحين تحقيق مطالبه ولعب جميع مؤجلات الدوري وفقا لترتيب الجولات.

وحتى الآن لا تزال هناك تواصل من رابطة الأندية مع الزمالك ومحاولات لإقناع النادي