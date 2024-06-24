دفن جثة طفل غرق في ترعة الكسرة بالبلينا

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في العاشرة من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة الكسرة بدائرة المركز جرفه التيار لعدم إجادته السباحة عقب وصول تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وتولت التحقيقات .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بغرق شخص بترعة الكسرة دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وبالفحص تبين غرق الطفل "محمد . ا . س . ع" 10 سنوات تلميذ ومقيم دائرة المركز وجرى إنتشال الجثة وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقله إلى مستشفى البلينا المركزي .

وبسؤال والدته "صباح . م . م . ا" 43 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية أفادت أنه أثناء قيام نجلها المذكور بالإستحمام بترعه الكسرة بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقاً ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى خاص بسوهاج طفلة تبلغ من العمر سنتين تقيم بقسم ثان سوهاج مصابة باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالساق اليسرى أثناء استقلالها أسانسير رفقة والدها بعقار محل سكنهما حصل به عطل مفاجيء ما أدى إلى فتح بابه واندفاعها وسقوطها أرضا وجرى حجزها بقسم العناية المركزة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لقسم شرطة ثان سوهاج من مستشفى خاص بوصول الطفلة "سدرة . ه . م . ح" تبلغ من العمر سنتين مصابة باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالساق اليسرى تقيم بدائرة القسم.

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال والدها "هشام . م . ح . ع" 38 سنة جزار ومقيم بذات العنوان حال استقلاله ونجلته المذكورة مصعد كهربائي بالعقار محل سكنه حدث عطل مفاجئ للمصعد مما أدى إلى صعوده بسرعة وإصطدمه بسقف الطابق العلوي وأدى ذلك إلي فتح باب المصعد وإندفاع نجلته خارجه وسقوطها أرضاً وحدوث إصابتها ونفى الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .