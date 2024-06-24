الاحتلال يشن حملة اعتقالات موسعة في رام الله

شهد صباح اليوم الاثنين الموافق 224 يونيو، غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي، تضمنت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها بلدتي سلواد شرق رام الله وكفر نعمة غربا، طالت 59 مواطنا على الأقل.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شرقًا، واعتقلت 29 مواطنا، بعد التنكيل بهم، خلال مداهمة وتفتيش منازل ذويهم، وكانت قد احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل إخلاء سبيلهم.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال، اقتحمت كفر نعمة غربًا، واعتقلت أكثر من 30 مواطنًا، في حملة اعتقالات غير مسبوقة، كما كانت قد احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل إخلاء سبيلهم.

نصب حاجز عسكري على مدخل قرية المنشية وإصابة شاب بالرصاص في نابلس

كما نصبت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حاجزا عسكريا على مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل القرية، وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

يذكر أن قرية المنشية تربط الريف الجنوبي بمدينة بيت لحم.

وفي سياق متصل أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات مع قوات في ميدان الشهداء وسط المدينة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة واعتقلت الشاب راضي اللوز، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.