مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث إنقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيسر نتج عنه مصرع قائد السيارة وعاملين وإصابة 11 شخصا آخرين من مستقلي السيارة باشتباه ما بعد الإرتجاج وكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثامين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفيين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "كمال . ح . م . س" 37 سائق يقيم بمحافظة أسيوط بالطريق المشار إليه إنفجر الإطار الخلفي الأيسر مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة كل من :- قائد السيارة ومستقليها "علاء . ا . ح . ا" 45 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وأسامة . ا . ش" 43 سنة يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج .

وإصابة مستقلي السيارة كل من :- "شيماء . ص . م . س" 37 سنة ربة منزل باشتباه ما بعد الإرتجاج وأنجالها "محمود . ع . ا . ح" 13 سنة طالب باشتباه كسر بالذراع الأيسر و"أحمد . ع . ا . ح" 7 سنوات تلميذ باشتباه ما بعد الإرتجاج و"ريتاج . ع . ا . ح" 7 سنوات تلميذة بسحجات متفرقة بالجسم و"محمد . ع . ا . ح" 5 سنوات باشتباه إشتباه ما بعد الإرتجاج يقيمون بمحافظة أسيوط و"أحمد . ف . م" 28 سنة عامل ومقيم دائرة مركز طما بإشتباه خلع بالكتف الأيسر و"سيد . ش . م . ر" 40 سنة يقيم دائرة مركز طما " كدمات متفرقة بالجسم و"علي . ا . خ" 23 سنة ومقيم دائرة مركز طما " سحجات متفرقة بالجسم و"ميلاد . ص . ف" 39 سنة سائق يقيم بمحافظة أسيوط باشتباه ما بعد الإرتجاج "أحمد . ا . ح" 28 سنة عامل يقيم دائرة مركز طما بجروح بالذراعين و"عمرو . ع . م" 19 سنة طالب يقيم بمحافظة أسيوط بكسر بالساق اليسري وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .